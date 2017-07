Sedento por polêmica, Silvio Santos emite opinião machista sobre mulheres e travestis

Silvio Santos (Divulgação/SBT)

Silvio Santos deu mais uma vez o que falar na apresentação do programa que leva o seu nome, no último domingo (9).

Ao falar sobre vaidade, em determinado momento da atração, o dono do SBT comparou mulheres a travestis. O apresentador que, ao longo do programa, queria saber se as participantes eram casadas ou estavam "avulsas", defende que é obrigação feminina estar bonita.

"Não existe mulher feia, existe mulher mal produzida. Você vê um travesti, por exemplo: é um garoto que não chama a atenção em lugar nenhum, daí põe um salto, se produz e fica uma mulher bonita", comparou, durante o "Jogo das Três Pistas" em que a cantora Manu Gavassi enfrentou a Miss Brasil 2015 Marthina Brandt.

Silvio foi mais além, em sua opinião polêmica. "Mulher não tem o direito de ser feia. É só pegar os travestis e ver, como podem ficar bonitas e vocês, não? Claro, tem que ter dinheiro, né", continuou. Antes, ele ficou em dúvida sobre a sexualidade de uma participante do auditório e indagou: "Você é homem ou mulher? Às vezes alguns homens se vestem de mulher para participar", questionou.