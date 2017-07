Secretária vira Miss Bariátrica após perder 48 kg e mudar de vida: 'Me redescobri'

Uma secretária de Guarujá, no litoral de São Paulo, foi a vencedora do 'Miss Bariátrica' 2017. A competição, realizada no último fim de semana, reuniu mulheres de diferentes regiões que já haviam passado pelo procedimento para emagrecer. Sabrina Azevedo, de Guarujá, começou a engordar sem parar após o nascimento do filho. Por conta dos problemas de saúde, ela optou por fazer a cirurgia e perdeu praticamente metade do peso que tinha na época.

Em 2007, depois que Enzo nasceu, Sabrina engordou 30 quilos e, desde então, nunca mais conseguiu voltar ao peso anterior, os 75 quilos. "Vivia no efeito sanfona. Emagrecia com alguma dieta radical e depois voltava a engordar. Tentei academia, remédios, dietas. Até que comecei a sentir dor nos meus quadris. Procurei meu ortopedista e ele falou que seria uma boa fazer a bariátrica. Ouvi muita coisa ruim. Eu já estava no meu limite, com mais de 100 quilos, e descobri que meus joelhos estava comprometidos. Eu não conseguia fazer atividade direito", relembra.

Depois de passar por vários médicos, a cirurgia foi marcada para o dia 19 de janeiro do ano passado. Na primeira semana, ela perdeu 9 quilos e, assim, progressivamente. Hoje, ela está com 58 quilos, quase metade que tinha antes do procedimento. “Foi uma mudança maravilhosa, que reflete em tud: no meu bem estar, na minha saúde e no meu espelho. Eu tenho vontade de sair, antes eu não tinha o que vestir. Me redescobri”, disse ela, que realiza consultas médicas a cada seis meses, faz academia e segue dieta balanceada.

Sabrina antes da cirurgia e no concurso (Foto: Arquivo Pessoal)

Neste ano, Sabrina ficou sabendo pelos médicos sobre o concurso Miss Bariátrica. Os amigos e familiares a incentivaram e ela resolveu se inscrever. O concurso recebeu inscrições de mulheres de todas as partes do Estado de São Paulo. Ao todo, 45 mlhes e candidataram e 30 foram seleciodas, prme voto popular pela internet, para participar da final.

“Tivemos quase 10 mil votos. Em São Paulo, foi a primeira vez que tivemos esse concurso. Essa ideia surgiu por parte do médico Antônio Joaquim Leal, que já fez quase 3.500 cirurgias bariátricas. Ele comentou e eu comprei a ideia. Não achamos que teria uma adesão tão grande”, explica Julio Cesar Teixeira, responsável pela organização do evento.

A final do concurso aconteceu no último sábado (8), no Mendes Convention Center, em Santos. Na passarela, as candidatas desfilaram com trajes casuais e a rigor. Elas passaram pela avaliação de sete jurados. Primeiro, eles selecionaram as 10 melhores. Depois, escolheram as três finalistas. “A participação das mulheres foi impressionante. Elas estavam empolgadíssimas. Foi a vlorização da autoestima delas. Muitas delas chegaram a pesar 150 quilos e, de repente, se viram em uma passarela”, fala o organizador.

Final do concurso aconteceu no Mendes Convention Center, em Santos (Foto: Divulgação/Miss Bariátrica São Paulo)

Sabrina de Araújo foi eleita a Missa Bariátrica. A emoção tomou conta da secretária que, naquele momento, relembrou de toda a sua luta contra a balança. “Foi emocionante. Vi meu filho subindo no palco e chorando na minha direção. Eu não tenho palavras para descrever. Eu lembrei de todo o medo, dos traumas, do dia da cirurgia, tudo. E você vê suas conquistas, largando aquele peso, quando pude colocar a primeira calça jeans depois da cirurgia”, conta.

Marina Martinelli Tucci, 30 anos, e Rebeca Gonçalves Martins Neto, 32 anos, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A miss simpatia foi escolhida pelas próprias candidatas: Cinthia Aparecida Marschser Bueno, de 53 anos. Karina Caro Varela, de 32 anos, foi a vencedora da votação popular com 753 votos.

A guarujaense diz que, durante todo o concurso, conheceu histórias de vida tão incríveis quanto a dela, onde a cirurgia bariátrica teve um papel fundamental. As candidatas até criaram um grupo de WhatsApp para trocarem experiências. “Você vê a mudança de cada uma e isso estimula. Com aquele peso, eu não me sentia bem, não era eu. Todas falaram que esse concurso veio para ajudar. A autoestima estava elevada. O excesso de peso faz a gente se anular muito. O concurso veio para mostrar meninas lindas, cada uma com uma lição de vida para dar”, finaliza.

Sabrina foi eleita Miss Bariátrica (Foto: Divulgação/Miss Bariátrica São Paulo)

Cirurgia Bariátrica

A cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia de redução de estômago, é um tratamento cada vez mais comum. Um relatório da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aponta um crescimento de 20% nos últimos dois anos no número de cirurgias. Já são 100 mil por ano no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica.

No SUS, a cirurgia bariátrica é indicada para pessoas que apresentem o seguinte perfil: