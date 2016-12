Ronaldo, da dupla com Humberto, é detido por embriaguez ao volante

O cantor Ronaldo, que faz dupla com Humberto, foi detido na madrugada desta terça-feira (5) por embriaguez ao volante. Ele foi levado à polícia após bater o carro no muro de um condomínio, em Goiânia.

Ao “G1”, a Polícia Civil informou que o sertanejo prestou depoimento na Central de Flagrantes, foi autuado e liberado após o pagamento de uma fiança de R$ 3 mil.

De acordo com a assessoria do cantor, Ronaldo bebeu dois copos de cerveja em um compromisso social, na noite desta segunda-feira (5). Os representantes do artista também disseram que o acidente aconteceu em um local a 500 metros de sua casa, “provavelmente porque cochilou”.

A TV Anhanguera, afiliada da Globo na cidade, afirmou que Ronaldo perdeu o controle do carro e bateu no muro, deixando vários pedaços do veículo no local.