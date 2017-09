Resumo de 'A Força do Querer' deste sábado 30

FOTO: REDE GLOBO

Sábado, 30 de setembro

Joyce apoia Ivan. Dita se desespera quando Silvana para de respondê-la. Dantas assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois casamentos.

Dita encontra Silvana desmaiada e chama uma ambulância. Eurico e Simone se desesperam com o estado de Silvana. Bibi estranha o comportamento de Rubinho. Elvira acompanha Yuri a uma festa cosplay. Simone confronta Dita. Eugênio conversa com Ritinha.

Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.