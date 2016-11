Regalias de Kelly Key em faculdade tem causado mal-estar com seus colegas

Alguns alunos do curso de Veterinária de uma faculdade particular, em Vargem Pequena, estão bastante incomodados com a colega Kelly Key.

Isso porque após a cantora ser pega colando em uma prova de nutrição a partir de um relógio, os estudantes foram proibidos de usar o acessório em dias de teste, como informa o jornal “Extra”.

Além disso, eles enxergam que a fama dela, que está grávida, tem trazido benefícios à cantora que tem o direito de estacionar o carro no estacionamento da faculdade, coisa que pouca gente tem direito de fazer. Outras grávidas ficaram bem bravas, pois não têm tal regalia.