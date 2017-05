Record anuncia que Marcelo Rezende enfrenta o 'maior desafio de sua vida'

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Record está exibindo chamadas para a próxima edição do Domingo Espetacular em que anuncia um quadro de saúde dramático para o apresentador Marcelo Rezende, 65 anos, afastado há uma semana do Cidade Alerta. O dominical promete exibir "um depoimento emocionante sobre o grande desafio que ele enfrenta agora, o maior de sua vida".

Desde segunda-feira, quando Rezende se internou no Hospital Albert Einstein, circula nos bastidores da Record que o jornalista estaria com câncer no pâncreas e no fígado. Ele já vinha há algum tempo reclamando de dores, mal-estar e cansaço, mas não ia ao médico, segundo pessoas próximas. Rezende passou a semana fazendo exames e teve alta ontem (11).

O apresentador tem falado com pouquíssimas pessoas na Record. Oficialmente, a emissora não comenta sobre o estado de saúde do apresentador nem sobre o conteúdo da entrevista.

A entrevista do Domingo Espetacular foi gravada "antes de [Rezende] ser internado". Nela, ele "revela o que está por trás de seu afastamento da TV".

Na quinta-feira, 4, véspera de seu afastamento, Rezende enfrentou uma situação de extremo estresse. Ele interrompeu na metade uma reportagem sobre guardas municipais de São Paulo que agrediram um morador de rua e fez duras críticas ao prefeito João Doria (PSDB), ex-apresentador da casa. A segunda metade do material mostrava justamente o prefeito condenando a ação dos guardas.

Diretor de gestão de jornalismo da Record, Leandro Cipoloni chamou Rezende para uma conversa e lhe deu uma dura advertência. Disse que o Cidade Alerta não era propriedade dele, que havia toda uma emissora por trás e que, a partir daquele dia, ele estava proibido de parar reportagem na metade.

