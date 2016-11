Raul Gil dispara contra Otávio Mesquita e revela planos de Silvio Santos para o SBT

Raul Gil, que até então tinha se mantido em silêncio sobre sua saída do SBT, resolveu falar. O apresentador havia prometido a Silvio Santos não se manifestar até que seu último programa fosse exibido, mas diante da notícia de que seu contrato foi prorrogado temporariamente até o Carnaval, ele atendeu a duas equipes.

Ao “A Tarde é Sua”, vespertino comandado por Sonia Abrão na RedeTV!, Raul enfatizou que estão falando “muita besteira” sobre esse episódio. “Tem um jornalista que já me derrubou na Record uma vez. Esse tipo de profissional deveria ser expulso da imprensa. Nem conheço o desgraçado”, disparou.

O veterano também comentou sobre o rompimento. “O Silvio Santos quis mexer na grade e eu fui o sacrificado. Ele é o dono da emissora e faz o que quer”, resumiu. Sem querer querendo, Raul Gil também acabou entregando os planos do Homem do Baú. “Vai botar o Celso Portiolli no sábado. No domingo, além de Eliana, também vai entrar a filha dele [Patrícia Abravanel] e depois ele continua. Ele também queria contratar o ‘Luís Geraldo’ [foi assim mesmo, trocando a ordem, que ele se referiu ao apresentador do “Domingo Show”], mas não vai mais. Sei que eu estou fora”, concluiu.

Sem explicação

O apresentador prosseguiu. “Não existe explicação para eu sair do ar. A emissora não quer que você dê prejuízo – eu não dava. A emissora não quer que você fique ‘lá embaixo’ na audiência: eu estava em segundo lugar. Você telespectador que acompanha o Raul Gil: para onde eu for, é só mudar de canal”, lembrou.

Apesar disso, Raul Gil garante que não ficou chateado. “Eu amo o Silvio Santos, respeito o Silvio Santos e aprendi muito com ele. Até pagar impostos eu aprendi com ele. Se ele achou que essa decisão contribui para o bem da empresa, tudo bem”, concluiu.

Ao contrário do que foi noticiado, Raul revelou que diante das mudanças, partiu dele a iniciativa de prolongar o contrato. “Num bate-papo, ele falou que iria colocar filmes nos meses de janeiro e fevereiro, até acertar a programação. Aí eu disse: ‘não, se você quiser eu vou até fevereiro’. Ele me olhou e perguntou: ‘você faria isso?”, esclareceu, brincando que estaria disposto a permanecer também por março, abril, maio…

Sobre a sondagem de outras emissoras, ele despistou. “Amaria voltar para a Record, voltar para a Band, ou ir trabalhar pela primeira vez na Rede TV!, que está crescendo muito”.

Fofoca de Otávio Mesquita

Raul afirma que fofoca de Otávio Mesquita culminou em sua demissão

Ao “Pânico na Band”, Raul Gil disparou várias vezes contra Otávio Mesquita, como antecipou o jornalista Flávio Ricco. Abordado quando estava em um açougue, ele repetiu, reiteradas vezes, que uma fofoca de Otávio desencadeou toda a situação. Durante a entrevista, que vai ao ar no próximo domingo (27), ele distribuiu várias indiretas ao colega de emissora.

“Aqui se faz aqui se paga” e “Deus sabe o que faz” foram algumas das frases ditas pelo apresentador. Ao ser provocado por Vesgo sobre uma suposta preocupação de Mesquita, Raul ironizou. “Se está preocupado é porque tem alguma coisa”.

Procurado, Otávio Mesquita garantiu que pediu a Silvio Santos o horário de “Chaves”, mas caso o patrão lhe desse as tardes, aceitaria sem problemas. Disse ainda que tentou contato com Raul Gil para esclarecer a questão, mas só conseguiu falar com o Raulzinho. Quando foi divulgado que Celso Portiolli herdaria a faixa, Mesquita fez questão de compartilhar a notícia em suas redes sociais.