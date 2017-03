Quer saber quem está roubando seu Wi-Fi? Aplicativo te ajuda; Veja como

O Fing é um dos programas mais eficientes para descobrir quem está roubando seu Wi-Fi. O aplicativo identifica automaticamente todos os dispositivos conectados ao roteador, permitindo ativar alertas quando novos aparelhos acessam a rede. Assim, ele possibilita fazer um controle constante das pessoas que estão usando seu Wi-Fi.

Fácil de manusear, o app é gratuito e pode ser usado em celulares Android e iOS. Veja o tutorial abaixo, realizado em um smartphone com o sistema do Google, e descubra possíveis ladrões de Wi-Fi, que deixam a sua Internet lenta.

Passo 1. Instale o Fing e abra o aplicativo no seu celular. A primeira tela já mostrará o seu roteador e todos os dispositivos conectados a ele. Se encontrar algum aparelho que não reconheça, toque nele para verificar detalhes como endereço de IP, endereço MAC, marca e modelo;

Passo 2. Para ativar o alerta de dispositivo não reconhecido, primeiramente toque no menu principal, representado com o ícone de três pontinhos. Em seguida selecione 'Preferências de rede';

Passo 3. Na tela que for aberta, ative a chave 'Alertar sobre novo dispositivo'. Depois de fazer isso, sempre que um novo aparelho se conectar ao seu roteador, você receberá um alerta via e-mail;

Passo 4. Se quiser saber mais detalhes do dispositivo ‘intruso’, abra o Fing e toque no device e receba um relatório detalhado via e-mail.