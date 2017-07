Produtora tenta defender Maísa de exposição e é demitida, afirma colunista

Reprodução SBT

A produtora de TV Raquel Prado foi demitida após tentar intervir pela retirada de Maísa Silva, 15, do palco no qual ela dividia com Silvio Santos e Dudu Camargo, no ‘Programa Silvio Santos’. Segundo informações do colunista Flavio Ricco, do UOL, a produtora teria percebido que Maísa estava incomodada com a situação a que fora exposta e tentou retirar a jovem de frente das câmaras.

Como consequência, Prado foi demitida, com direito a discussão e dedo na cara nos camarins, em bate-boca com Patrícia Abravanel, conforme traz o colunista.

O embate entre Maísa e Dudu Camargo se agravou na última semana, quando a menina foi convidada a participar do ‘Jogo dos Pontinhos’, atração do programa de Silvio Santos, junto com o apresentador Dudu Camargo – uma semana após o episódio polêmico em que Silvio forçou um encontro entre Maisa e Dudu Camargo, alegando que os dois estavam solteiros.

Nas novas gravações do Programa, Silvio questionou como a atriz se sentia após a repercussão do caso. "Maisa falou sobre a polêmica, disse que ficou chateada, mas estava tranquila, não criticou Dudu", disse um assessor de imprensa do apresentador. Em seguida, Dudu Camargo entrou no palco do programa. Os dois não haviam sido informados da participação um do outro no "Jogo dos Pontinhos", segundo a equipe de comunicação do SBT. A confusão começou a partir daí.

De acordo com o blog TV e Famosos, do UOL, Silvio teria pedido que Maisa e Dudu encerrassem a confusão que se alastrou pelas redes sociais, pedindo que os dois trocassem um abraço e, se possível, "um selinho". Maisa não aguentou as insistências de Silvio e teria deixado o programa após ser confortada pela amiga Lívia Andrade, aos prantos. A atriz disse que Dudu não devia desculpas à ela, e sim à mãe dela.