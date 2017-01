Praia alemã amanhece repleta de surpresas do 'Kinder Ovo'

FOTO: DIVULGAÇÃO

Você já imaginou ver quilômetros de surpresas do Kinder Ovo espalhadas e à sua disposição? Isso aconteceu na ilha de Langeoog, na Alemanha, e as famosas cápsulas com brinquedos dentro foram encontradas pela população ao amanhecer. Todos os recipientes coloridos e conteúdo interior puderam ser pegos pelas crianças do local

De acordo com o jornal Deutsche Welle, as surpresas ocuparam quilômetros de areia e águas do mar. A "surpresa" não se tratou de uma ação de marketing da marca de chocolates, mas de um acidente nos navios que faziam o transporte da carga. A embarcação atravessou forte tempestade, perdeu alguns dos seus containers e o produto foi parar à beira mar da cidade.

Diante disso, o prefeito do local, Uwe Garrels, deixou que as crianças da região pegassem quantas cápsulas pudessem carregar. A decisão foi tomada pelo medo de que os objetos voltassem ao mar e causasse problemas à natureza, como a ingestão dos brinquedos por animais marinhos. Garrels aponta que o fato não é engraçado e, sim, um grande impacto ambiental e bastante prejudicial aos animais.

Apesar de três quilômetros já terem sido limpos, ainda restam outras cápsulas que foram levadas pela água, além de objetos como sacolas plásticas que também haviam sido jogados no mar.