Por um 'Brasil mais brasileiro', Anitta pode vir gravar videoclipe em Bonito (MS)

O projeto Xeque-Mate, de Anitta, pode vir parar em Mato Grosso do Sul. Isso porque a cantora estaria em busca de um 'Brasil mais brasileiro' para locações no seu desafio de lançar um videoclipe por mês, de acordo com o colunista Ancelmo Goes, do jornal O Globo. A região amazônia, da Chapada Diamantina (MG) e Bonito (MS) são possibilidades de locação até agora. A assessoria de Anitta confirmou a intenção.

O projeto teve início após a cantora lançar 'Will I See You', videoclipe totalmente em inglês que repete a parceria com Poo Bear. Em entrevista coletiva, a cantora destacou que não sabe quantos videoclipes deverá lançar, mas afirmou que todos os lançamentos serão 'surpresa'.

Em agosto, a cantora espalhou peças de xadrez por várias cidades brasileiras, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, anunciando o projeto Xeque-Mate, que se trata de uma estratégia de divulgação na qual lançará uma música por mês. É provável, portanto, que o videoclipe de 'Vai Malandra', captado no Morro do Vidigal, seja lançado nos próximos dias.