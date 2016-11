Por determinação de Silvio Santos, Celso Portiolli herdará horário de Raul Gil

Nem Patrícia Abravanel – numa tentativa de manter os confrontos com Xuxa Meneghel, que deve migrar para os sábados – nem filmes. Quem herda o horário de Raul Gil a partir de 2017, por decisão de Silvio Santos, é Celso Portiolli. Os dois se reuniram a portas fechadas na tarde desta quarta-feira (16), como antecipou o jornalista Daniel Castro.

Embora não haja uma comunicação oficial, ficou acertado que Celso será deslocado para a faixa logo após o Carnaval. Ainda não se sabe o que acontecerá com as atuais atrações de Portiolli, mas Castro reitera que há chances de outro apresentador ser escalado para o “Domingo Legal”.

A competitividade do tradicional dominical diminuiu desde a estreia de “Mundo Disney”, faixa que o dono do SBT negociou pessoalmente com o estúdio. Com duas horas a menos, Portiolli enfrentava um “Domingo Show” já embalado. Nos últimos meses, várias tentativas foram feitas para frear o desempenho de Geraldo Luís: o programa trocou de diretor e passou a apostar em histórias emocionantes, inspirando-se na estratégia do concorrente.

Chateado pela redução do tempo do vespertino, o apresentador foi compensado com a criação do “Sabadão”. Agora, terá suas quatro horas de volta. Com o remanejamento, Silvio solucionou dois problemas de uma só vez: contornou a insatisfação de Celso Portiolli e encontrou uma brecha para testar outro profissional nas concorridas tardes de domingo.