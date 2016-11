Polvo desagrada jurados e Ivo Lopes é eliminado do MasterChef

O chef pernambucano Ivo Lopes, de 40 anos, deixou o "MasterChef Profissionais" nesta terça-feira, dia 29 de novembro. Em decisão difícil, os jurados escolheram salvar a barriga de porco de Dário e eliminar o concorrente, que serviu um polvo ao molho de cerveja.

"Escolhemos por nuances mínimas, são dois pratos muito bons", disse Paola, antes de anunciar a eliminação. Dário foi criticado pelo excesso de gordura. Ivo, pelo excesso de legumes. Na avaliação geral, porém, os pratos agradaram o júri. Emocionada, a jurada anunciou a saída do chef pernambucano.

A prova de eliminação obrigou os participantes a misturarem ingredientes da terra e do mar. Marcelo, que venceu a etapa classificatória, escolheu a proteína de cada concorrente. Dayse ficou com a fraldinha. Ivo pegou o polvo. Dário, o lagostim. Na sequência, Dayse escolheu vieiras, Ivo quis acompanhar o polvo com o peito de pato e Dário optou pela barriga de porco.

A fraldinha ao molho agridoce de Dayse agradou os jurados, que a elegeram a vencedora da prova, e surpreendeu Marcelo, que assumiu ter escolhido ingredientes piores para a concorrente. A competidora vibrou com a eliminação de Ivo, que foi seu chefe em um restaurante de São Paulo.

"Ver meu ex-chefe sair da competição é um sentimento que não sei explicar, porque, quando eu era subchefe dele, não acreditava em mim. Ele não acredita até hoje. Ver essa cena é um pouco estranho mas me deixa um pouco feliz porque faz pensar que estou no caminho certo", comemorou Dayse.

Questionado sobre Dayse por Ana Paula Padrão, Ivo a chamou de "teimosa", mas a elogiou: "Ela é meio teimosa, mas está surpreendendo, espero que ela se dê muito bem também".

Classificação com ingredientes brasileiros

Na prova de classificação, os quatro competidores que continuaram no "MasterChef Profissionais" usaram ingredientes da culinária brasileira, como milho, banana e mandioca, para preparar pratos típicos utilizando três técnicas diferentes. Eles foram avaliados pelo historiador e professor de gastronomia Ricardo Magalhães.

Marcelo escolheu a banana para preparar um baião de dois e usou até a casca da fruta, para desconfiança de Jacquin. Ele agradou o professor e os outros jurados, venceu a prova e escapou da prova de eliminação.