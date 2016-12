PMDB convida Roberto Justus para concorrer à presidência da República em 2018

Recentemente, Roberto Justus afirmou que passou a pensar na possibilidade de se candidatar a presidente em 2018. Proposta, inclusive, o apresentador já possui.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, o PMDB, partido de Michel Temer, já o convidou para ser o presidenciável nas próximas eleições. Caso aceite, o contratado da Record poderá começar a trilhar os passos do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Assim como o norte-americano, Roberto Justus é empresário e já comandou “O Aprendiz” pela emissora de Edir Macedo. “Eu nunca pensei nessa coisa da política na minha vida. Nunca combinava muito com o um estilo, eu sou uma pessoa um pouco diferente desse mundo político. Mas, ajudar o país, ajudar a tua nação, se isso for uma possibilidade, eu posso até pensar no assunto”, afirmou o apresentador ao “Estadão”.

Enquanto sua vida política segue indefinida, como contratado da Record ela está bem movimentada. No próximo ano, se nada mudar, Justus apresentará as novas edições de “Power Couple” e “A Fazenda”.