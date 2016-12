Pânico dispensa diretor e Aline Riscado; elenco de novatos será trocado

FOTO: REPRODUÇÃO

No ar desde 2003, o programa Pânico passará em 2017 por uma das maiores renovações de sua história. Do elenco considerado novato, só ficarão um ou dois nomes, e a modelo Aline Riscado lidera a lista de dispensas. Ontem, com o último programa de 2016, foi anunciada a saída do diretor Alan Rapp, que nos últimos 13 anos foi um dos líderes da atração. O clima nos bastidores da Band era de comoção. Rapp será substituído por Marcelo Nascimento, ex-Superpop.

"O Pânico precisa de uma renovada, com novos quadros, novo elenco", justifica Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono do formato e sócio da Band na produção do programa.

Do elenco atual, deverão permanecer em 2017 somente os "originais", como Márvio Lúcio, o Carioca, Marcos Chiesa, o Bola, Rodrigo Scarpa, o Vesgo, e Daniel Zukerman. Eles já renovaram contrato.

Estão com futuro incerto no programa, a partir de fevereiro, Mari Baianinha, Fabio Rabin, Lucas Salles, Diego Becker, Júlio Cocielo e Fernanda Lacerda, a Mendigata, entre outros profissinais. O "novato" Gui Santana deve ficar.

A assessoria de Aline Riscado confirma a saída da musa, que tem contrato até fevereiro. Diz, no entanto, que a iniciativa foi dela. "Ela vai focar na carreira de atriz e apresentadora", disse o empresário de Aline, Rodrigo Riscado. O Notícias da TV apurou que a saída de Aline já estava selada desde outubro.

Segundo Tutinha, Rapp foi dispensado para dar lugar a alguém "com novas ideias", mas continuará produzindo conteúdo para o Pânico na internet.

Desde o ano passado, o Pânico na Band tem sofrido forte concorrência do Encrenca. Durante o tempo em que concorrem diretamente, cerca de uma hora, o programa da RedeTV! leva a melhor. O Pânico tem contrato com a Band até 2019.