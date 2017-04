Palco de Luan Santana desaba e deixa feridos em rodeio de Catanduva

Parte do palco do rodeio de Catanduva (SP) cedeu, na madrugada deste domingo (23), e feriu seis fãs do cantor Luan Santana minutos antes da apresentação começar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma área reservada do palco, no canto direito atrás, quando o acidente aconteceu, por volta da uma da madrugada.

Segundo Cláudio Romanholi, organizado do evento, o que pode ter acontecido para parte do palco ceder foi a forte chuva que atingiu a cidade no dia do show. “Nós temos todas as autorizações para a realização do show. Quase que 100% a causa foi porque tivemos uma chuva muito forte, as hastes acabaram cedendo no solo molhado e veio a desabar”, afirmou em entrevista ao G1 na manhã deste domingo (confira nota oficial na íntegra abaixo).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a parte do palco que cedeu era um minicamarote, onde 20 fãs iriam acompanhar o show de cima do palco.

“Quando o show ia começar as fãs se acumularam no local e a estrutura cedeu, caíram todo mundo, mas seis tiveram ferimentos leves”, afirma o capitão do Corpo de Bombeiros José Luís Ferrari Ferreira.

De acordo com o capitão, o show tinha autorização e vistoria aprovada do Corpo de Bombeiros e o palco tinha um laudo técnico do engenheiro responsável. O capitão afirma que será feita uma perícia no local para identificar o que provocou a queda.

Equipes dos Bombeiros, Samu e ambulâncias do evento socorreram as vítimas, que tiveram ferimentos leves e foram levadas a unidades de saúde da região. A apresentação de Luan Santana atrasou cerca de uma hora.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a área foi isolada e um engenheiro da prefeitura autorizou que o show fosse realizado na parte da frente do palco e no espaço ampliado, mais perto do público. O trabalho da perícia deve apontar o que causou a queda da estrutura.

Confira a nota da organização sobre o acidente

O Clube de Rodeio “Os Bravos”, por meio de sua comissão organizadora, esclarece o ocorrido na madrugada de hoje (domingo) com o palco que receberia o cantor Luan Santana.

De acordo com apurações preliminares do Corpo de Bombeiros e peritos, uma parte pequena anexa ao palco cedeu, provocando o deslocamento de algumas tábuas. Havia cerca de 10 pessoas no local. Seis delas, que tiveram ferimentos leves, foram prontamente atendidas pela equipe médica que estava acompanhando a festa e encaminhadas para a UPA e HPA. Todas já estão em casa e passam bem, e receberão todo o apoio necessário do Clube de Rodeio e da produção do cantor Luan Santana.

Por conta da situação e da preocupação da organização com o fato, o show teve um atraso de uma hora e, com o incidente, o som do palco principal foi prejudicado, dificultando a comunicação com o público presente na festa. Assim que o som foi restabelecido, o público foi informado de que o show aconteceria. E, assim que houve a liberação do uso do palco pelos peritos, o cantor Luan Santana deu início ao show.

Ainda não se sabe com exatidão o que aconteceu, os peritos estão trabalhando no caso para averiguar as causas. O Clube de Rodeio “Os Bravos” lamenta o ocorrido e se coloca à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Parte do palco, onde ficava as fãs, cedeu (Foto: Tél Patané/Catanduva Show)

Palco onde aconteceu o show de Luan Santana (Foto: Tél Patané/Catanduva Show)

Luan Santana durante show neste ano no interior de São Paulo (Foto: Divulgação)