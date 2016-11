Padre Fábio de Melo dá cortada após pergunta íntima de Fátima Bernardes

Padre Fábio de Melo parecia não estar de bom humor na manhã desta quarta-feira (23). Ele fez um verdadeiro desabafo sobre a cobertura da mídia a respeito de sua vida pessoal durante participação no “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo.

O religioso criticou a cobertura “fútil” e “superficial” que a imprensa anda fazendo sobre sua biografia, “Humano Demais”, escrita pelo jornalista Rodrigo Alvarez. Ele deu uma espécie de “cortada” quando Fátima o questionou sobre as “ex-namoradinhas” que ele teve antes do sacerdócio.

“Achei interessante porque o Rodrigo [Alvarez] não foi um jornalista curioso, não queria saber sobre as futilidades da minha vida, existem porque eu não sou homem imune a futilidades. Quando eu fui a Jerusalém, ele quis saber sobre o meu conteúdo, e foi isso que me chamou a atenção nele”, afirmou.

Melo disse que as especulações em torno de sua vida pessoal estimulam o olhar preconceituoso de quem não gosta dele. “Um biografia imensa sobre a minha vida, com mais de 200 páginas, e os principais noticiários colocam [como manchete] ‘padre Fábio de Melo pulava o muro para namorar‘”, criticou o religioso.

“Quando você tem uma manchete redutora, é perigoso, porque você acaba reforçando naquele que não me conhece a ideia que eu seria um homem sem responsabilidade naquilo que eu faço”, completou.

Depois, em outro momento do programa, a ex-mulher de William Bonner insistiu em saber sobre a vida pessoal do padre, que acabou cedendo. “Tinha uma vida dupla. Tinha uns seis meses de namoro, ela morava sozinha e a gente tinha muita intimidade. E, ao mesmo tempo, eu era muito vinculado àquela vida que eu sempre quis ter, que era ser padre. E foi muito interessante porque foi ela quem me indicou o caminho”, revelou.