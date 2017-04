Padre Fabio de Melo aparece com braço malhado em foto e fãs não poupam elogios

Deu o que falar imagem postada pelo sertanejo Lucas Lucco ao lado do padre Fábio de Melo, no último dia 3. Isso porque o sacerdote apareceu com o braço sarado na imagem, o que revela que ele cuida bastante do corpo, mesmo sendo devoto à batina.

A imagem, postada no Instagram de Lucas Lucco (e, posteriormente, no do próprio padre), deu o que falar nas redes. Internautas só comentavam que Fábio de Melo estava 'saradão'. "Olhaaaaaaa os braços do padreeeee! Um pecado não poder casar! Padreeeee, larga batina, vem comigo? Caso fácil", traz o comentário de uma internauta.

A postagem também revela que a amizade entre Lucas Lucco e o padre é bastante sólida. "Sei que você não gosta de aniversário que nem eu. Então, não tô postando essa foto pra dar os parabéns... postei pra dizer que não adiantou forçar o braço pra tentar ficar mais forte que eu na foto... pq eu cortei um pedaço do seu e deixei o meu inteiro e pleno. Te amo Zé Geraldo", escreveu Lucas na legenda.

No dia seguinte, foi a vez de Fábio de Melo que postou a mesma imagem, mas com outro recorte. "Amigo é o melhor presente que de Deus podemos receber. Neste ano Deus me deu esse magrelinho aí atras, o Lucas Lucco. No dia-a dia nós só nós chamamos de 'Zé Geraldo'. É uma forma de recordar a simplicidade que nos tornou irmãos. Parabéns, Zé Geraldo! Que a vida lhe dê um quilo de bacon todos os dias. Hoje, dia do seu aniversário, quem ficou cortado na foto foi você".