Otávio Mesquita pede desculpas a Renan Calheiros após chamá-lo de “rato”

Otávio Mesquita se envolveu em mais uma polêmica e veio a público pedir desculpas por ter chamado o presidente do Senado, Renan Calheiros, de “rato”. O apresentador do SBT esteve na manifestação deste domingo (4), realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da Operação Lava Jato e contra a desfiguração do projeto das 10 medidas contra a corrupção.

O comunicador sugeriu que todos os manifestante destratassem políticos corruptos na rua. “Se por acaso encontrarmos com alguns deles, em restaurantes, eu vou tentar pôr pra fora. Se eu encontrar esse rato do Renan Calheiros em qualquer restaurante que ele frequenta, eu levanto e ponho pra fora”, disse ele em cima do trio elétrico do Vem Pra Rua.

O vídeo com as declarações de Mesquita começou a circular nas redes sociais e repercutiram muito mal. O artista, que foi acusado de incitar a violência, resolveu vir a público para pedir desculpas aos fãs. Ele disse que “abusou” ao disparar xingamentos contra o senador.

“Queria dizer para vocês que não sou a favor da agressão física. Acho que a agressão moral pode doer mais. […] Ficam aqui as minhas desculpas pessoais, mas estou de olhos em todas as atividades dos políticos. Não à violência, mas sim à defesa do nosso país”, retratou-se em um vídeo no Instagram.

Otávio, aliás, se prepara para lançar um novo programa aos sábados na emissora de Silvio Santos. A atração deve contar com diversos quadros, entre eles um em que os artistas serão entrevistados em um caminhão em movimento. Recentemente, ele também se envolveu em uma confusão com Raul Gil após ser acusado de provocar a demissão do veterano.