Os Trapalhões: Novo elenco fala sobre desafios e emoções ao homenagear Didi, Dedé, Mussum e Zacarias

A nostalgia está no ar. Na moda, retornaram os colares que parecem tatuagens e quem nunca pisou num brechó, que atire a primeira pedra. Na música, artistas relançam cds em vinil. Na TV, revivals são a aposta da momento, enquanto séries que usufram do estilo retrô, como Stranger Things, se tornam fenômeno de popularidade.

Nessa onda, a Rede Globo investe nas voltas de programas clássicos. Depois do sucesso de Escolinha do Professor Raimundo, chegou a vez de Os Trapalhões voltarem para as telinhas. O AdoroCinema marcou presença na coletiva de imprensa do programa humorístico, onde Didi (Renato Aragão) e Dedé (Dedé Santana) se tornam mentores de quatro novos integrantes: Didico (Lucas Veloso), Dedeco (Bruno Gissoni), Zaca (Gui Santana) e Mussa (Mumuzinho).

Rede Globo de TelevisãoDe um lado, Zacarias, Mussum, Didi e Dedé. Do outro, Didico, Mussa, Zaca e Dedeco.

APROVAÇÃO DA 'VELHA GUARDA'

Assumir os postos de novos Trapalhões não é tarefa fácil. Apesar dos personagens não serem os mesmos da comédia original, Didico, Dedeco, Zaca e Mussa seguem os perfis dos marcantes Didi, Dedé, Zacarias (Mauro Faccio Gonçalves) e Mussum (Antônio Carlos Bernardes Gomes).

Nas primeiras cenas divulgadas para a imprensa, Gui Santana surpreendeu ao surgir com trejeitos muito parecidos ao jeitinho do famoso Zacarias - com risadinha e tudo. "Tenho uma facilidade com timbres e vozes, além de fazer certas expressões faciais. Mas ainda tem algumas diferenças... É uma grande homenagem. Apesar das comparações, é uma coisa totalmente diferente."

E essa nova trupe foi aprovada pelo Trapalhões originais. Na coletiva, Renato Aragão falou sobre esse encontro de gerações: "Na vida, estamos aprendendo sempre e, aqui, a gente se divertiu muito." Já Dedé Santana declarou ser fã dos novos personagens. "Senti a presença do Mussum na primeira vez que trabalhei sozinho com Mumuzinho. E o Gui é praticamente uma reencarnação do Zacarias. Só não gostei do Bruno, porque é muito bonito para ser o Dedé!"

Dentre tantas brincadeiras, Gissoni agradeceu todo apoio, já que nunca tinha feito comédia na TV: "Eu estava inseguro e tive suporte de todo mundo. O jeito que o Dedé me recebeu também ajudou muito. Ele tem um amor tão grande pelo trabalho e isso me deu muita segurança."

Rede Globo de Televisão

HUMOR TAMBÉM É EMOÇÃO

Para Mumuzinho, esse é um trabalho muito especial. Claramente emocionado, o ator contou como se preparou para o papel e reencarnou os trejeitos do pai, ao mesmo tempo que relembrou a importância do humorístico em sua vida:

"Todos nós sabemos a responsabilidade de estar nesse projeto. A ficha ainda não caiu. Quantos filmes eu não assisti desses caras? Assim que recebi o convite, deixava áudios de videos do Mussum tocando. Então, eu dormia ouvindo a sua voz. E o jeito dele, peguei de tanto assistir, me ajudou muito. Eu estou muito emocionado. A gente entende que está aqui só para se divertir, a gente só quer honrar o que eles fizeram."

A comoção também esteve presente na declaração de Lucas Veloso, que agradeceu os ensinamentos de Renato Aragão. "[Ser Trapalhão] é muito mais difícil do que a gente pensa. Ele faz algo que o ser humano sonha em fazer ao longo da vida que é voltar a ser criança. Quando eu entendi o que é ser Trapalhão, que é ter esse estado de espírito, eu fui buscar o Lucas de 5 anos de idade. Os Trapalhões me ensinaram a voltar a ser criança. E isso foi a maior lição que recebi na vida.

O TEMIDO 'POLÍTICAMENTE INCORRETO'

Assim como o clássico programa, a nova versão de Os Trapalhões vai apresentar diversas esquetes e números musicais. Inclusive, a clássica paródia "Papai eu quero me casar" está garantida - citando desde Carlinhos Brown até Sergio Moro. Porém, uma das grandes preocupações foi trazer a graça dessa trupe para os dias atuais, onde comediantes são questionados diariamente sobre quais são os limites do humor.

Mas o diretor-geral da atração, Fred Mayrink, não parece muito atormentado com tal questão: "Esse é um programa para família toda. Nossa preocupação foi atualizar naturalmente essa história, sem perder a essência do circo e do improviso. O foco dos trapalhões é amizade, malandragem, problemas financeiros e paquera."

Gui Santana reforça esse pensamento: "Batem muito na tecla de políticamente incorreto, mas não queremos ofender as pessoas, é claro. O humor não quer bater em ninguém, só brincar. Você olha a trajetória de Os Trapalhões e vê humor de situação, com bordões, meio pastelão. É algo lúdico."

E O FUTURO TRAPALHÃO?

Por enquanto, está cedo para pensar em segunda temporada, mas tem gente que já está na torcida. "Aconteceu uma coisa incrível durante as filmagens. Tinha horas em que eu começava a me entusiasmar e ficava assistindo. Eu esquecia que estava em cena! Por mim, começava a gravar agora, de novo!", contou Dedé Santana.

Com nove episódios, a nova versão de Os Trapalhões tem estreia prevista para 17 de julho no Canal Viva. Já na Rede Globo, a comédia (que ainda tem participações de Nego do Borel e Ernani Moraes) só será exibida em setembro. A influência de Didi, Dedé, Zacarias e Mussum na comédia brasileira é algo inegável, mas falta conferir se o espirito trapalhão entra na moda da nostalgia atua