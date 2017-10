O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Lia diz que ajudará Nitócris, ficando de olho em Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Nabonido diz que o novo rei enviou uma tropa atrás de Shamiran e das filhas de Evil. Fassur se recusa a deitar com Elga. Zelfa pede para Ravina conceder a mão de Dana a Absalom. Fassur lamenta a união com Elga e sai com outra mulher. Hurzabum fala de suas pintas com Rebeca. Shag-Shag procura por Arioque na cidade. Fassur tem uma crise alérgica com as flores da casa de Elga. Zelfa ri do sacerdote e estranha ao ver que ele saiu sozinho durante a noite. Nebuzaradã avisa que irá no sepultamento de Evil e Amitis. Sammu-Ramat provoca Nitócris. Matias, Gadise e Saul se despedem dos familiares e deixam a cidade. Daniel oferece apoio a Aspenaz. Elga acorda de mau humor. Zac avisa aos familiares que foi nomeado novo governador da Babilônia. Shag-Shag se preocupa com Arioque.

Na sinagoga, Fassur avisa que se casou com Elga. Debilitado, Arioque defende Benjamin na cidade. Neusta se mostra incomodada com a falta de conforto na Casa da Lua. Nebuzaradã volta do sepultamento de Evil e Amitis. Ele distribui novas funções aos nobres do palácio. Nitócris diz ter uma ideia. Zadoque pede Zelfa em casamento. Zac encontra Beroso e diz ter arrumado alguém para prejudicar Asher. Fassur é eleito o novo administrador da sinagoga. Daniel descobre que Zac foi nomeado governador. Hurzabum visita Shag-Shag. Em conversa com Arioque, Benjamin fala sobre seu passado em Jerusalém. O general passa mal e desmaia. Lia ajuda Joana a entrar no palácio. Nitócris vai até o quarto de Amitis e pega alguns pertences. Ela é flagrada por Sammu-Ramat. Joana se espanta ao saber que Zac é o novo governador da Babilônia.