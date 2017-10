O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Inconformado com a traição de Nebuzaradã, Arioque o desafia para um duelo. Asher se recusa a aliar-se à Sammu-Ramat. Dana confessa ter sido atacada. Nebuzaradã e Arioque lutam na sala do trono. Dana diz não ter sido atacada por Absalom e avisa que pretende dar uma chance a ele. Arioque leva a melhor sob Nebuzaradã, que finge se render. O novo rei contra-ataca o general e corta a mão de Arioque. Elga reclama da falta de respeito com Fassur. Matias avisa que logo deixará a cidade com Gadise. Aspenaz e Daniel lamentam a morte de Evil e Amitis. Durante a cerimônia de casamento, Fassur começa a espirrar com as flores. Absalom pede para Zelfa defende-lo diante da família de Dana. Neusta finge ser uma adivinha para se adaptar à vida na Casa da Lua. Beroso cuida dos ferimentos de Arioque. Hurzabum e Rebeca lamentam a morte do rei.

Namnu tenta distrair Labash-Marduk. Em conversa com Lior, Benjamin escuta falar sobre Asher e Joana. Nebuzaradã nomeia Zac novo governador da Babilônia. Beroso pede permissão ao novo rei para sepultar os corpos de Amitis e Evil. Beroso deseja boa sorte a Daniel. Shag-Shag ensina Neusta a tornarse uma adivinha. Zelfa vai até a casa de Ravina e pede para falar sobre Dana e Absalom. Matias se declara para Gadise. Daniel fala sobre Deus com Asher. Joana diz que seu coração sempre será de Asher. Shag-Shag fica impressionada ao saber que Sammu é a nova rainha. Nitócris procura Lia e avisa que, agora, elas precisam se aliar.