O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Zac acaba concordando. Malca fica triste com as atitudes de Zac. Daniel conversa com Lia e diz estar registrando todas as maravilhas que presenciou. Amitis tem uma visão de Nabuco lhe dando forças. Zac discute com Malca. Nitócris decide falar com Evil sobre a volta de Belsazar. Nebuzaradã e Sammu tramam contra Asher e Evil. Beroso realiza a coroação de Evil-Merodaque no templo de Marduk. Ravina manda Absalom se afastar de Dana. Beroso diz desconfiar de Zabaia. Asher se aproxima de Evil e diz que o deseja um reinado próspero e longo. O rei agradece e diz que quanto as acusações contra Nebuzaradã, precisa de provas, mas está de olho nele. Zac chega e Beroso sai com ele da sala do trono. Amitis conversa com Hurzabum sobre o tempo em que o rei permaneceu na floresta. Shag-Shag conversa às escondidas com Deborah, sua neta. Beroso pede para Zac investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. Nebuzaradã e Rabe-Sáris provocam Joaquim. Nitócris e Nabonido se aproximam de Evil e a princesa implora pela volta de seu filho Belsazar. Zadoque e Ravina chegam na Sinagoga e se surpreendem ao verem que Fassur organizou nova eleição. Hurzabum se surpreende ao rever Shag-Shag.