O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Darice diz a Sammu que o segredo delas está prestes a ser descoberto, de que Labash-Marduk não é filho dela, e sim de Rebeca e Hurzabum. Sammu se espanta e pergunta o que aconteceu. Darice conta que viu Aspenaz conversando com Shag-Shag e falando que a pinta que o menino tem na mão é igual a pinta do rei e de Hurzabum. Joaquim e Ravina permanecem calados diante do interrogatório de Nebuzaradã. O chefe da guarda se irrita ameaça os torturar. Nesse momento, Daniel, Asher e Matias chegam. O governador encara Nebuzaradã e diz que a ordem do rei foi que os prisioneiros fossem levados para sala do trono. Levi fica assustado com o que ouviu de Dana. Ela conta que foi tomada a força, e não teve coragem de contar para ninguém. Levi diz que precisa ir, pois não pode se casar com uma mulher impura. Neusta fica aliviada ao saber que Joaquim foi levado até o rei. Ela agradece pela ajuda de Asher. Sammu-Ramat diz que foram os deuses que fizeram ela e Rebeca parirem no mesmo dia. A sacerdotisa se lembra de quando deu à luz um bebê morto. Na lembrança, Darice surge conduzindo Rebeca a um quarto do palácio até que a moça desmaia sem ver o nascimento do filho. Darice troca as crianças.