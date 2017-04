O Rico e Lázaro: Obrigado pelo pai, Evil comete assassinato e ameaça se matar, Veja Resumo da Semana

RESUMO: Nabucodonosor (Heitor Martinez) obrigará Evil-Merodaque (Kayky Brito) a assassinar um sacerdote, e o rapaz executará o serviço só para agradar ao pai. Revoltado, o filho do rei irá até o alto do palácio para se matar, mas será encontrado por Daniel (Gabriel Gracindo) e Kassaia (Pérola Faria). Os dois conseguirão acalmar Evil e convencê-lo a desistir de se jogar

Segunda, 3/4 (Capítulo 16)

Evil-Merodaque diz não acreditar que Joaquim seja um traidor. Nabucodonosor manda chamar o príncipe de Judá. Zac e Joana se reencontram, e Fassur os observa. Joaquim fica surpreso ao saber que Nebuzaradã tem um irmão hebreu. Arioque anuncia a prisão do príncipe. Nabucodonosor avisa que Joaquim deverá ser executado. Belsazar acha o anel com o selo de Joaquim na sala dos sábios e leva consigo, pensando ser de Nebuzaradã. Evil suplica para o rei executar Joaquim depois de um julgamento digno. Joana fica feliz ao saber que Zac pagará a dívida de Asher. Zac se abre com Zelfa e diz estar apaixonado por Joana até hoje. Belsazar pede Sammu-Ramat em casamento. Beroso conta sobre a armação do chefe da guarda real para incriminar o príncipe de Judá. Neusta pede para Amitis libertar Joaquim. Daniel pede a ajuda de Mesaque, Sadraque e Abednego para examinar o pergaminho. Fassur vai até a casa de Ravina e diz que Joana anda se encontrando com outro homem.

Terça, 4/4 (Capítulo 17)

Zadoque expulsa Fassur. Joana fica envergonhada. Neusta se desespera ao ver o filho preso. Daniel examina outras mensagens enviadas por Joaquim e percebe que o papiro pode ser falso. Nabucodonosor manda Evil-Merodaque matar Eliseu. Asher descobre que Joana se encontrou com Zac. Evil-Merodaque mata Eliseu. Asher desiste de casar com Joana. Nebuzaradã avisa que Rabe-Sáris se juntará à guarda real. Asher diz a Zac que não aceitará que ele pague sua dívida. Joana avisa que terá uma conversa séria com Asher. Kassaia estranha o sumiço de Evil-Merodaque. Daniel e Kassaia se assustam ao verem Evil-Merodaque tentando se jogar do alto do palácio.

Quarta, 5/4 (Capítulo 18)

Daniel e Kassaia convencem Evil-Merodaque a não se jogar. Joana e Asher se declaram um para o outro. Sammu-Ramat conversa com Hurzabum e pede segredo. Fassur vê Zac observando Asher e Joana. Zelfa aconselha Zac a tirar Joana da cabeça. Nabucodonosor fala a Sammu-Ramat que os encontros entre eles devem acabar. Hassube cobiça o trono de Zedequias. Sammu-Ramat encontra com Nebuzaradã e entrega o anel de Joaquim. Joana devolve os presentes dados por Zac. Sammu-Ramat revela seu desejo por Nebuzaradã, e eles se beijam. Amitis diz que Evil-Merodaque está indisposto e o rei fica irritado. Gedalias chega na Babilônia e pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá poderá ser condenado a morte.

Quinta, 6/4 (Capítulo 19)

Abednego recebe Gedalias no palácio. Zac discute com Chaim. Nabucodonosor não aceita as provas apresentadas por Daniel e condena Joaquim a morte. Gedalias chega e avisa que Zedequias tentou incriminar o príncipe para evitar que Joaquim ocupasse o trono de Judá. Furioso, Nabucodonosor avisa que Judá pagará caro pela traição de Zedequias. Joaquim é libertado. Nabucodonosor ordena a invasão à Judá e pede para trazerem Zedequias com vida. Asher diz para Joana que fez as pazes com Zac. Gedalias entrega a mensagem de Jeremias para os hebreus no palácio e retorna para Jerusalém. Joaquim conversa com Evil e revela seu sentimento por Edissa. Nitócris ordena que Nabonido durma no chão. Nabucodonosor autoriza a partida de seu exército. Asher vê Rebeca e Dana voltarem sem Joana. Atormentado de desejo por Joana, Fassur começa a se autoflagelar. Joana se depara com ele e se assusta com o olhar doentio do sacerdote.

Sexta, 7/4 (Capítulo 20)

Fassur tenta agarrar Joana, que acerta um chute nele e foge. Dana dispensa Absalom. Nabucodonosor se declara para Amitis. Sammu estranha a maneira como Nitócris trata o marido. Gedalias conta que entregou a mensagem para Daniel. Zedequias descobre que Nabucodonosor atacará Judá. Ezequiel prevê a queda de Judá e avisa que será um longo cerco. Zac e Asher escutam o barulho das trombetas e correm para as muralhas da cidade. Oziel diz que Hananias está doente. Nebuzaradã avisa que eles passarão um bom tempo cercando Jerusalém. Alguns meses se passam e os babilônicos começam a desfazer o acampamento. Jeremias avisa a Zedequias sobre seu fim. Absalom pede a mão de Dana para Ravina. Fassur acusa Jeremias de traição e incita o povo contra o profeta de Deus.