O 3º Arraiá da Rádio Fátima FM em Fátima do Sul será neste sábado

Evento será realizado no próximo dia 8 de julho, em frente a sede da emissora no Bairro Centro Educacional(Foto: Divulgação

Evento será realizado neste sábado, dia 8 de julho, na Rua Emiliana Barros, em frente a sede da emissora.

A emissora de Rádio Fátima FM 87,9 deixou tudo pronto os preparativos para a realização da terceira edição do "Arraia da Fátima FM". Como nos anos anteriores, a festa será realizada na Rua Emiliana Barros, no Bairro Centro Educacional, em frente a emissora.

De acordo com os organizadores, o evento este ano será véspera do aniversário do município de Fátima do Sul. No dia 9, o município Favo de Mel completa 54 anos de emancipação política administrativa, e como este ano a prefeitura anunciou a não realização das festividades, a emissora irá realizar o seu tradicional arraia no dia 8.

Assim como em outras edições, haverá decoração típica, barracas com delícias gastronômicas da época, apresentações de quadrilhas juninas, além de shows musicais.

Em 2016 a segunda edição do Arraia da Fátima FM superou todas as expectativas. O evento foi recorde de publico, comparecendo pessoas de todos os bairros e até da capital do Estado do MS. Na época, os organizadores avaliaram que aproximadamente três mil pessoas prestigiaram o festejo.

Para este ano, devido a não realização das festividades do aniversário do município, os organizadores esperam um público superior ao do ultimo ano.