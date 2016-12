Nude, beijo roubado e 'dito-cujo' avantajado deixam a semana de 'A Lei do Amor' ousada

Prepara o abanador e um balde de gelo para apagar o fogo porque a semana em A Lei do Amor foi hot hot hot, baby! Para começar, Mileide (Heloísa Périssé) estava se jogando para Hércules (Danilo Granghéia), que, sem Lady Lu (Grazi Massafera), acabou cendendo aos encantos da vidente. Como ela não é boba nem nada, já foi pegar uma sauninha e fazer uma duchinha com o filho de Mág (Vera Holtz).

Só que chegando lá, Mileide ficou NO CHÃO (e a gente também!) ao reparar que Cucu não tinha duchinha, tinha DUCHÃO!!! A loira desistiu de encará-lo e ainda disse que isso não é serviço para qualquer uma. GENTE! Essa nem ela conseguiu prever nas cartas! Veja de novo.

Mileide se assusta ao ver Hércules nu (Foto: TV Globo)

Aline (Arianne Botelho) foi toda trabalhada nos 50 tons esperar Gustavo (Daniel Rocha) chegar em casa. Com uma lingerie sexy, a gata preparou o terreno, fez uma pose sensual (daquelas que a gente treina na frente do espelho) e se jogou com força pra cima do boy. Mas, para a tristeza dela, e nosso desespero, era Misael (Tuca Andrada). Se fosse comigo, fingia um desmaio. O pai da morena ficou tão bolado, que tomou uma atitude radical: ensinou boas maneiras no tapa mesmo. TENSO. Assista aqui.

Misael com sangue nos olhos! (Foto: TV Globo)

Pensa que acabou aí? Nada disso! A semana tá mais sensual do que um clipe da Nicki Minaj. Depois de aprontar, Aline saiu de casa e foi para o reino tão tão distante. Mas mesmo assim, a gata não desiste de atazanar as pessoas. A fofa mandou uma nude de Gustavo para o celular de Salete (Claudia Raia) e disse que ela poderia provar que iria amar. Já não basta pegar o boy, ainda tem que esfregar na cara do Brasil, meu amor?! Veja aqui!

Salete fica INACRÊ (Foto: TV Globo)

Depois de receber a nude, Salete foi pirar com Gustavo, que não tinha culpa nenhuma no cartório. Ele ficou tristinho e decidiu sair de São Dimas também. Porém, antes que o ônibus partisse, a dona do posto chegou correndo e gritando por ele, igual filme romântico da Sessão de Tarde. Ela finalmente deu o beijo que tanto queria! Mas, Gustavo, meu filho, que mel é esse?! Vende para gente, afinal, o findes tá aí. Assista à cena|

É TEEEEEETRRRRRAAAAAAAAAAAAA! (Foto: TV Globo)

O negócio tá tão quente que até Mág foi possuída pelo ritmo ragatanga! Ela foi para cama com Tião (José Mayer) e continua vivendo essa relação de amor e ódio. Arrasou, dona Mág, e mostrou para o mundo que todas as idades merecem se divertir. Veja o bafo de novo!

Mág também marcou ponto no placar da pegação (Foto: Raphael Dias/Gshow)

Ufa, agora acabou a ferveção! Vamos mudar de assunto. Fininho (Hugo Resende) recebeu mais um trabalho sujo e decidiu brincar de bate-bate com Bruno (Armando Babaioff). Mas, felizmente, desta vez, ele não fez o trabalho direito e o médico sobreviveu. Tudo isso foi um plano para Zuza (Ana Rosa) ficar de bico calado sobre o caso de Ciro (Thiago Lacerda) e Mág. Reveja a cena!

Bruno ficou des-ma-ia-do (Foto: Ellen Soares/Gshow)

Porém, entretanto, todavia, Zuza mostrou que não é baú para guardar segredo e revelou todos os podres assim mesmo! Fausto (Tarcísio Meira) contou para Pedro (Reynaldo Gianecchini) que ela sabia de tudo e mandou um recado para ela: conta os troço tudo! Pedro fez check-in no chão tantas vezes que ficou igual uma britadeira. Assista ao bafo completo!

O cara de Pedro nos representa depois dessa semana (Foto: TV Globo)

E a gente fica como nessa história? Vendo que em uma semana de novela, aconteceu mais coisa do que na nossa vida inteira! Não tá fácil, Brasil. Até semana que vem!

Baixe o aplicativo do Gshow gratuitamente na loja do seu smartphone e tablet e acompanhe tudo sobre o entretenimento da TV Globo.