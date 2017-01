Novo golpe no WhatsApp pode roubar dados bancários dos usuários

FOTO: DIVULGAÇÃO

É preciso sempre estar alerta com possíveis ataques criados por hackers em serviços de mensagens como o WhatsApp. Um novo golpe, por exemplo, está roubando dados pessoais de usuários do aplicativo usando um vírus que é enviado em mensagens no app.

Além de dados pessoais, o ataque também pode deixar vulneráveis dados bancários, códigos PIN e credenciais de acesso dos internautas.

Os primeiros incidentes foram registrados na Índia. Por lá, os usuários recebem mensagens que usam nomes de organizações governamentais do país asiático como a National Defense Academy (NDA) e a National Investigation Agency (NIA). Os arquivos chamam-se “8th-toughest-College-in-the-world-to-get-into.xls" e "NIA-selection-order-.xls” e se passam por planilhas de Excel.

Por enquanto ainda não há registros de ataques em solo brasileiro, mas é preciso ficar ligado já que hackers podem trocar os nomes dos arquivos para tentar infectar smartphones por aqui.