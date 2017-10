No casamento, a luz acabou, mas festa ficou emocionante graças aos amigos

O casal passou um ano organizando o casamento deles ao ar livre, mas no dia o tempo fechou. (Foto: Images of Love)

O casal até tentou pensar positivo, mas o desespero tomou conta já no salão de beleza, porque tudo parecia dar errado. "Quando eu cheguei no salão não tinha luz. Pensei comigo: é perseguição. Só consegui lavar o cabelo às duas horas da tarde enquanto parte das minhas convidadas só tinha conseguido fazer a maquiagem".

Às 11h da manhã a equipe do casamento entrou em contato para providenciar tendas. Era o jeito de proteger os convidados da chuva que não tinha previsão de parar até o fim do dia. "Eu passei a semana toda olhando a previsão do tempo . Tinha certeza que teríamos um por do sol lindo. Mas quando eu acordei sábado e olhei o tempo, já sabia o que estava por vir", conta a noiva.

Talita Braga Ville Caldeiron, de 23 anos, e Gabriel Calderon Maciel, 29, passaram exatamente um ano organizando o casamento deles ao ar livre, na torcida para que o por do sol chegasse como o cenário de um dia perfeito. Mas na data escolhida para a cerimônia, a surpresa foi bem desagradável. Teve chuva forte e a festa começou no escuro.

Talita entrou no casamento debaixo de um guarda chuva. (Images of Love)

Além disso, rolou até concorrência de outra noiva que chegou no salão no mesmo horário. "A noiva queria a minha sala, eu disse que tudo bem e no final de tudo, ainda houve um desentendimento entre as funcionárias. Tudo isso me deixou ainda mais nervosa".

Nos planos de Talita e Gabriel, deixar os convidados esperando era tudo que eles não queriam, mas não deu certo. "A cerimônia estava marcada para às 16h30 e o salão só me liberou às 17h15. Cheguei mais de uma hora atrasada", lembra.

Talita entrou no casamento debaixo de um guarda chuva. Nas mãos, segurava o buquê de flores que ela não havia escolhido e no meio da cerimônia ela percebeu que outra coisa estava errada. "Era para o meu irmão ter entrado com as alianças, mas por algum motivo erraram de criança e meu sobrinho foi quem entrou. Meu irmão começou a chorar, mas no fim deu certo".

Mas o pior ainda estava por vir. No local da festa não havia luz. "Eu chorei, fiquei pensando em como seria tudo que eu tinha planejado sem energia". Tudo saiu diferente do que eles tinham programado, mas foi justamente o que fez do dia um momento mais especial.

A equipe de fotografia e vídeo teve a ideia de aproveitar luzes dos refletores que a equipe tinha em mãos para iluminar o momento da valsa, mas quem salvou mesmo a noite foram os amigos do casal.

"Eu me desesperei porque ia dançar a valsa sem luz e sem música. Quando de repente a pedido da equipe, todo mundo acendeu a lanterna do celular e um grande amigo começou a cantar a nossa música. Naquela hora meu coração abriu".

Para o fotógrafo, Thiago Moser, o imprevisto ficou marcado. "A gente trabalha com histórias. E o que sobra da festa são as fotografias e o vídeo, por isso não posso deixar que um erro estrague tudo. Por mais que dê tudo errado, temos que fazer o melhor para que o casal fique com as melhores lembranças", diz o fotógrafo.

Depois de ver família cantar, os amigos sorrirem e todo mundo colaborando de modo que ela nunca tinha visto antes, tudo fez sentido. "As vezes, nem tudo na nossa vida sai como planejado. Mas graças aos amigos e pessoas que eu amo, tive um final feliz".

Assista um trecho do momento em que os amigos cantaram para o casal.