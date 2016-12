Ninguém quer cantar na posse de Trump durante cerimônia de posse marcada para janeiro

Trump está enfrentando certa dificuldade para encontrar artistas dispostos a cantar na cerimônia de posse marcada para 20 de janeiro em Washington.

De acordo com o site The Wrap, Elton John, Celine Dion, o cantor de country Garth Brooks e até a estrela da ópera Andrea Bocelli são alguns artistas que recusaram os convites. Muitos abordados disseram que não querem "normalizar" a presidência de Trump.

Uma fonte informou ao site que Bocelli chegou a concordar em se apresentar, mas voltou atrás por pressão dos fãs.



Até o vocalista e baixista do Kiss, Gene Simmons, que uma vez chamou Trump de “o animal político mais verdadeiro que eu já vi no palco”, não aceitou animar a festa. Sua mulher, Shannon Tweed, tomou a frente para responder que a banda “recusou educadamente” o convite.

Assim, a única pessoa confirmada para se apresentar no evento até agora é Jackie Evancho, cantor de 16 anos, participante do "America's Got Talent”. Ela cantará o hino nacional dos Estados Unidos antes de Trump prestar o juramento à presidência.

O site ainda diz que Trump está reestruturando a equipe de recrutadores para garantir que um time de pop star esteja garantido na cerimônia, mas pelo visto não vai ser fácil.