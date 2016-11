Neném, da dupla com Pepê, revela que está grávida da esposa

Neném, da dupla com Pepê, é a mais nova grávida do pedaço. Aos 41 anos, a cantora anunciou que o processo de fertilização deu certo e que ela está com duas semanas de gestação.

A artista implantou em seu útero os óvulos da mulher, Thais Baptista, de 22 anos. Eles já estavam fecundados por um sêmen de um doador negro, de 1,85m e 78kg. Os possíveis nomes do filho do casal já foram escolhidos: Pedro ou Valentina.

O casal tenta ter um filho desde 2014, sem sucesso. Thais engravidou duas vezes, mas sofreu abortos espontâneos. Por isso, desta vez, Neném recebeu a tarefa de gestar a criança.

Neném e Thais estão casadas desde 2015. As duas subiram ao altar em uma festa repleta de famosos, orçada em R$ 200 mil (segundo elas, tudo foi bancado por amigos).