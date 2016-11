Nego do Borel registrou a nota acumulada mais baixa na "Dança dos Famosos" e deixou o quadro neste domingo, dia 27 de novembro. Já Sophia Abrahão e Felipe Simas disputam o topo da competição, com uma diferença de apenas 0,1 décimo entre os dois, respectivamente.

Rainer Cadete, Nego do Borel, Felipe Simas, Brenno Leone e Sophia Abrahão foram desafiados pela produção a se apresentar ao ritmo de valsa, já na reta final do quadro. Os participantes tiveram apenas cinco dias de ensaios em um espaço montado nos estúdios da Globo, na zona sul de São Paulo.

Nego do Borel foi o primeiro a entrar no palco ao lado de sua parceira, Juliana Fructuozo. A dupla surpreendeu pela leveza e ousadia na coreografia, mas deixou escapar pequenos erros na execução, de acordo com a avaliação do júri.

"Achei que você se entregou e colaborou para ela [a sua companheira] também ser livre. Gostei da sua ousadia, mas também achei que você deu uma certa titubeada em um determinado momento", ponderou a jurada técnica Inês Bogeas.

Em seguida, Brenno Leone se apresentou, demostrou um certo nervosismo, mas, no fim, mostrou uma boa conexão com a companheira Raquel Drodowsky. "Vocês mandaram muito bem. Ele apresentou a dama de forma brilhante", elogiou Klebber Toledo.

Felipe Simas foi um dos mais elogiados por todos os componentes do júri, que destacaram a sua boa performance e execução na coreografia. "Uma loucura, uma loucura esse menino dançando, ele parece um bailarino [profissional]. Dança de verdade, com leveza e com soltura", disse Joyce Pascowitch, antes de dar a nota 10. "O bacana é ver os passes do balé clássico com eles, que harmonia bonita", finalizou Ancelmo Zola.

No quadro geral, Sophia Abrahão lidera a disputa com 118,8 pontos, seguida por Felipe Simas (118,7), Brenno Leone (116,3) e Rainer Cadete. Embora ainda permaneça líder, percebe-se que a diferença entre Sophia e Felipe Simas vem caindo a cada semana: era 0,8 décimo até o domingo passado; hoje já é de apenas 0,1.

No júri deste domingo estiveram presentes Agatha Moraes, Joyce Pascowitch, Klebber Toledo, Inês Bogéa e Anselmo Zolla. Além dos jurados (técnico e artístico), plateia e público em casa também puderam participar.

Os quatro participantes restantes na competição terão pela frente o desafio de se apresentar já na semana que vem.