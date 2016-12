Mulher de 112 anos garante que seu segredo para longevidade é fumar

Batuli Lamichhane nasceu em 1903 e atribui sua longevidade ao hábito de fumar 30 cigarros por dia desde os 17 anos. Um caso único.

Qual é a fórmula da juventude? Essa semana, conhecemos a teoria da mulher mais velha do mundo, que afirma que o seu segredo é permanecer solteira , mas hoje falaremos de Batuli Lamichhane , uma idosa de 112 anos que mora no Nepal e garante que o segredo da longevidade é fumar 30 cigarros por dia. Esse hábito, considerado prejudicial para a saúde, aparentemente permite que ela “se sinta feliz e livre de estresse,” e tem funcionado para ela há 95 anos! BatuliLamichhane

“Eu fumo há mais de 95 anos e não há nada de errado com o tabaco”, diz Batuli, que consome um maço e meio de cigarros por dia e fará 113 anos em março. No entanto, a idosa aconselha evitar cigarros de “fabricação industrial”. Em vez disso, ela recomenda os “bidis”, cigarros muito populares na Ásia. O que eles têm em particular? São feitos de tabaco enrolado em papel de tendu.

Foto: Twitter.com/MailOnline

Essa fumante inveterada tem quatro dos seus cinco filhos ainda vivos. O mais velho tem 85 anos. Além disso, ela é uma mulher completamente lúcida e ainda executa suas tarefas diárias, apesar dos tremores de terra que atingiram o Nepal em abril de 2015, que derrubaram o telhado da casa dela. Atualmente, ela vive de doações e caridade por causa dos danos do terremoto, segundo informou o The Mirror.

Foto: Twitter.com/MailOnline

“As pessoas modernas são muito estressadas. E aqueles que não trabalham e ficam ociosos na velhice, não vivem por muito tempo”, assegura Lamichhane. No entanto, é estranho que seu conselho para a longevidade seja inalar uma substância considerada nociva para a saúde, que pode causar problemas cardiovasculares, pulmonares ou câncer, de acordo com o site especializado Medline Plus.