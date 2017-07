Meu Malvado Favorito 3: Filme quebra recorde em estreia nos Estados Unidos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Gru e os Minions estão em mais uma aventura e o público continua seguindo a saga de animação da Illumination Pictures. O lançamento de Meu Malvado Favorito 3 já chegou quebrando um recorde: segundo a Forbes, foi a maior estreia da história do cinema dos Estados Unidos, em relação ao número de salas de exibição: nada menos do que 4529 locais.

Nas bilheterias, o filme também começou bem: segundo relatórios do site Box Office Mojo, Meu Malvado Favorito 3 iniciou sua trajetória com US$4,1 milhões em pré-estreias.Na nova aventura, Trey Parker (o vilão Evil Bratt) se junta a Steve Carell, que reprisa o papel de Gru e do seu gêmeo Dru, ao lado dos Minions.

Já na versão brasileira, a animação conta com as vozes de Leandro Hassum como Gru/Dru, Maria Clara Gueiros como Lucy Wilde e Evandro Mesquita como Balthazar Bratt.