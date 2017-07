Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar prêmio de R$ 45 milhões

Imagem google

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.948 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, dia 12 de julho, pela Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e poderá pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio, no sábado.

Confira os números sorteados: 12 - 20 - 24 - 28 - 33 - 57.

A Quina teve 100 acertadores, e cada um vai levar R$ 31.746,05. Outras 7.199 apostas acertaram a Quadra. O prêmio, neste caso, é de R$ 629,96.

O sorteio foi realizado no município de Ipameri, em Goiás.

As apostas podem ser feitas até as 18 horas (MS) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.