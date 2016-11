MC Gui é atropelado e ficará seis semanas com perna imobilizada

O cantor Guilherme Kaue Castanheira Alves, o MC Gui, de 18 anos, sofreu um acidente na noite de sexta-feira (25), em Tatuapé, em São Paulo.

De acordo com a assessoria do músico, ele descia do seu carro – em frente à sua residência – quando foi atropelado por um casal em uma moto. Levado ao hospital, o cantor foi submetido a uma cirurgia para a colocação de dois pinos no joelho.

A recuperação deve levar até seis semanas. Enquanto isso, MC Gui ficará com a perna imobilizada e passará por fisioterapia durante o processo.

A assessoria do artista também confirmou que, por conta do acidente, os shows deste final de semana foram cancelados. O cumprimento do restante da agenda depende de liberação pela equipe médica.

Em rede social, antes da cirurgia, Gui postou um vídeo e disse: “Fala, pessoal. Estou aqui para deixar um recado para os fãs e seguidores que infelizmente sofri um acidente, fui atropelado e machuquei a perna, mas estou bem”.