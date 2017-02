Mayara se revoltou ao ser indicada ao paredão da semana ao lado de sua melhor amiga no "BBB17", Vivian. A sister teve uma crise de choro, saiu do controle e começou a xingar Marcos enquanto o brother passava pelo corredor.

"É muito injusto isso. Não entendo como o Marcos não foi para o paredão. Ele é ridículo, agressivo, acha que é o tal, não sabe respeitar mulher, é um b****, idiota, nojento. Eu vou sair, mas esse idiota vai me escutar. Esse filho da p*** vai me escutar. Agora eu virei o diabo", gritou ela, com Marcos ouvindo mas passando reto pela sister.

"Ele é um tarado, safado, que olha pra bunda de todas as meninas enquanto a gente dança nas festas. Ridículo, não merece estar aqui, se acha intocável porque é um cirurgião importante. Não merece nada. Ele me machucou hoje fazendo esse castigo do monstro, me deixou roxa, mas não tá nem aí pra mim. Eu vou fazer um inferno na vida dele até terça. Vou sair, mas ninguém vai me segurar", continuou ela, berrando.

Paredão da semana

Vivian e Mayara estão no segundo paredão do "BBB17" e disputam a permanência na casa. A ex-miss foi parar na berlinda por indicação da líder Emilly, enquanto a mineira foi a mais votada pelos participantes da casa. A eliminação de uma das duas será na próxima terça-feira (07).