Reprodução/Instagram

Paula Fernandes confundiu os fãs ao postar uma imagem com os cabelos lisos, ao lado do cantor espanhol Pablo Lopez. Sem os cachos, os seguidores acharam que Paula Fernandes fosse a atriz Marina Ruy Barbosa. Outros disseram que ela estava a cara da Sandy.



A cantora compartilhou a imagem para divulgar seu novo clipe, "Dos palabras", em parceria com Lopez. "Tá parecendo a Marina Rui Barbosa!", disse um fã. " Esta igual uma diva, sempre linda e bela", elogiou outro.