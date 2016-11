Marília Mendonça está cheia de motivos para comemorar. Afinal, a diva de apenas 21 aninhos anda causando no mundo da música sertaneja por emplacar uma série de hits incríveis, colecionar cada vez mais fãs, viver lotando uma série de shows por onde passa e, claro, esbanjando carisma para dar e vender. Apesar de todo este sucesso, muita gente sabe que volta e meia alguns haters insistem em surgir e nem a loira escapa deles.

Pois é. Nos últimos dias, alguns comentários maldosos sobre o estilo da musa acabaram invadindo as redes sociais da gata, mas se você pensa que a dona do hit "Infiel" acabou se abalando por isso, errou feio. Em entrevista à Contigo, a cantora disse que não irá mudar o estilo por conta de outras pessoas e ainda deu uma resposta incrível e super inspiradora. Saca só:

"Sou tranquila, descomplicada. Gosto de me sentir bem e confortável. Ninguém merece fazer 1h40 de show usando salto alto! Eu subo ao palco para cantar e mostro que estou ali para isso, não para um desfile. Eu não sou nenhum tipo de modelo, nunca vou ser. Quero que as pessoas vão ao meu show para ouvir minha voz. Sempre peço para não exagerarem na minha maquiagem, não quero mudar nada em mim. Quero continuar sendo esta Marília e serei assim até as pessoas entenderem", disse a cantora à revista.