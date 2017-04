Marcos Harter é denunciado pelo Ministério Público por agredir Emily durante o BBB

Marcos Harter foi denunciado pelo Ministério Público por agressão - Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma denúncia contra o médico Marcos Harter por agredir a estudante Emily Correa enquanto os dois participavam do Big Brother Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, ele teria beliscado o braço dela, causando hematomas aparentes. Em seguida, o cirurgião plástico apertou o braço dela, causando outras manchas na pele de Emily. As agressões constam no exame de corpo de delito feito pela vencedora do reality.

Os crimes foram praticados dentro de uma relação íntima de afeto, segundo o promotor de Justiça Gianfilippo Pianezzola. Ele ainda reforça que os atos consistem em agressão física e emocional e violência doméstica e familiar.

A assessora de imprensa do médico, no entanto, diz que ele ainda não foi notificado pela Justiça e por isso não se posicionará sobre o assunto. "Marcos não foi formalmente notificado da acusação, mas confia na Justiça".