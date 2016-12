Marcelo Serrado e Marcos Veras se beijam em premiação no Rio de Janeiro

A premiação Men Of The Year , organizada pela revista GQ , reuniu muitos famosos na noite dessa quinta-feira (1º), no Rio, como Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, com look superdecotado. O evento também contou com um beijo dos apresentadores Marcelo Serrado e Marcos Veras no palco do hotel Copacabana Palace, repetindo o gesto de Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro na edição anterior, em 2015.

O beijo foi um sinal de protesto por alguns dos recentes acontecimentos no Brasil, como a tragédia com a equipe da Chapecoense e as alterações feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei proposto pelo Ministério Público Federal para o combate à corrupção.

Os mestres de cerimônia da noite ainda receberam no palco Taís Araújo, eleita Mulher do Ano pela publicação, e o marido da atriz, Lázaro Ramos, que a homenageou. Outras personalidades foram premiadas, como José Loreto, na categoria cinema, e alguns dos atletas que se destacaram na Olimpíada deste ano, como Rafaela Silva, Isaquias Queiroz e Daniel Dias.

Serrado vai viver Sérgio Moro em filme

Depois do fim da novela Velho Chico , Marcelo tem novo trabalho agendado. O ator, que já causou polêmica nas redes sociais ao opinar sobre política, dará vida ao juiz Sérgio Moro nos cinemas, no filme Polícia Federal - A Lei É Para Todos . Ele encontrou o jurista responsável pela Operação Lava Jato recentemente em um "restaurante bem reservado" em Curitiba, de acordo com o jornal O Globo .

Serrado declarou que interpretar o juiz no longa "é como se estivesse na pele de um herói nacional", e não escondeu que apoiava Moro ao participar de manifestações com mais famosos em março deste ano. Ele contou ainda que o juiz "leva uma vida comum" e procura não sair muito de casa por conta do assédio. Ainda segundo o jornal, esse foi apenas o primeiro de muitos encontros entre os dois.

(Por Caroline Moliari )