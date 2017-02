Mara rapta bebê de Raabe para ritual de magia negra em A Terra Prometida

RESUMOS: Com ajuda de Racal (Gustavo Novaes), Mara (Cristiana Oliveira) iniciará o ritual com banho de sangue de cabra para se tornar uma feiticeira de magia negra. Eles precisarão ainda dar um bebê em sacrifício e escolherão o filho de Raabe (Miriam Freeland). Enquanto Racal finge passar mal para distrair a ex-prostitura, a vilã irá até a tenda para roubar o filho dela

Segunda, 6/2 (Capítulo 154)

Maquir se joga na frente de Rune e recebe um golpe fatal para salvar a vida do rapaz. Arrependido e agonizando, o guerreiro pede perdão a Rune e morre. Úrsula vai até a taberna e ameaça Ula. Mireu foge do acampamento. Adonizedeque obriga os outros reis a darem uma resposta sobre a coalisão dos monarcas. Josué avisa que Jerusalém pagará pelo ataque. Pirã e Debir tramam contra Adonizedeque. Adonizedeque fica revoltado ao saber que Úrsula ameaçou Ula. Josué diz a Haniel que Maquir morreu de maneira honrosa. Léia diz não acreditar na história contada por Samara. Adonizedeque conversa com Úrsula e avisa que vai se separar de esposa aprisionada. Úrsula avisa que não permitirá que o pai se case com Ula.

Terça, 7/2 (Capítulo 155)

Yana fica aliviada ao saber que Aruna está bem. Rune diz à Livana que Maquir salvou sua vida. Zaqueu flagra Tobias se aproximando de Chaia. Mara se recusa a beijar Racal novamente. Irritado, Zaqueu diz não acreditar na perda de memória de Tobias. Adonizedeque diz que achará um jeito de capturar a esposa de Josué. Sama passa mal e é levada até Darda. Mireu se declara para Ula. Isaque pede Adélia em namoro. Josué diz que a guerra contra Jerusalém já começou. Samara finge implicar com Tobias. Darda se preocupa com o estado de saúde de Sama. Racal diz que Mara poderá se tornar uma grande feiticeira. Samara conversa com Tobias e diz ter uma ideia infalível de acabar com Aruna e Zaqueu ao mesmo tempo.

Quarta, 8/2 (Capítulo 156)

Samara arma um plano com Tobias para que todos pensem que Zaqueu matou Aruna. Darda diz que Sama e o bebê correm sérios riscos. Gael aconselha o pai a dizer que ama Tirda. Boã se anima ao perceber que Sama está melhor. Léia flagra Samara e Tobias tramando o assassinato de Aruna e Zaqueu. Pirã e Debir são obrigados a aceitar fazer parte da coalisão proposta por Adonizedeque. Léia ameaça delatar os filhos caso eles coloquem o plano em prática. Tobias diz para Quemuel que recuperou a memória. Adonizedeque pede para Ula contar uma de suas histórias aos nobres. Úrsula flagra Adonizedeque se declarando para Ula. Josué tem um pesadelo com Aruna. Úrsula fica chocada ao ouvir o pai dizendo que executará a ex-esposa. Josué pede para Salmon e Otniel seguirem para Jerusalém como espiões. Úrsula pede para Abul libertar sua mãe e avó. Ula retorna à taberna e avisa que Adonizedeque irá casar com ela. Mara mostra Raabe para Racal e diz que o bebê dela deverá ser usado no sacrifício de morte. Abul entra no quarto das rainhas prisioneiras e fica chocada ao ver que elas estão mortas. Sozinha, Raabe cuida de Boaz. Racal e Mara planejam a captura do bebê.

Quinta, 9/2 (Capítulo 157)

Adonizedeque pede para Abul dizer à Úrsula que a rainha e a rainha mãe fugiram de Jerusalém. Bogotai avisa que acabará com Finéias. Úrsula fica aliviada ao saber que sua mãe e avó conseguiram escapar. Tobias procura Zaqueu. Úrsula avisa que não permitirá que o pai se case com Ula. Haniel ensaia uma maneira de dizer que ama a esposa. Zaqueu diz não acreditar em Tobias. Adonizedeque diz que Ula deverá dormir no palácio. Furiosa, Úrsula quebra todo o quarto do pai. Samara conversa com Tobias e diz que precisa armar para Léia flagrar Quemuel com Yana. Mireu diz que Ula precisa ir ao palácio. Salmon e Otniel avistam uma caravana de mercadores de escravos indo na direção de Jerusalém. Eles atacam os mercadores e se vestem de comerciantes de escravos.

Sexta, 10/2 (Capítulo 158)

Salmon e Otniel conseguem entrar na cidade inimiga e libertam os escravos. Entre os cativos estão Mandisa e Bomani, esposa e filho de Zuma. Salmon e Otniel indicam o caminho do acampamento a eles. Ula chega ao palácio. Tobias diz que ele e Samara precisam arrumar um jeito de aproximar Quemuel e Yana. Racal finge passar mal e grita por socorro. Raabe escuta o pedido de ajuda e corre para ver o que houve. Mara aproveita o momento e captura Boaz. Raabe retorna à tenda e se desespera ao ver que o bebê sumiu. Salmon e Otniel entram na taberna e são atendidos por Lina. Mara chega à margem do acampamento com o bebê de Raabe. Racal avisa hebreus sobre o sumiço de Boaz. Samara e Tobias armam um plano para aproximar Quemuel e Yana. Racal se reencontra com Mara e o bebê. Tobias finge estar com dor de cabeça e vai até a tenda de Darda. Otniel e Salmon se hospedam na taberna. Zaqueu avisa aos outros hebreus sobre o sumiço do bebê de Raabe. Calebe e Pedael avisam que irão procurar a criança. Mara e Racal dão início ao ritual de sacrifício do bebê.