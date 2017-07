Mantenha sua dieta durante o inverno com esses pratos deliciosos

FOTO: (pixabay.com)

Todos sabemos o quão difícil é se manter na linha quando o frio começa. O conforto, o edredom e a preguiça fazem as pessoas se esquecerem de ir à academia, e, para piorar, todos os tipos de “tentações” começam a aparecer: rodízio de fondue, festival de chocolate, festa junina… É complicado.

Mas, por outro lado, fazer dieta não significa abrir mão de absolutamente todas as gostosuras do inverno. Com algumas alterações nos pratos, você consegue aproveitar o frio e tudo o que ele oferece. Olha as dicas:

Tábuas de queijo e vinho

Quem não gosta dessa combinação? No entanto, precisamos tomar cuidado, pois queijos podem ser extremamente calóricos. Para uma opção mais leve, crie uma tábua com queijos brancos, como a ricota e o queijo cottage.

Churrasco

Churrasco e frio combinam perfeitamente, mas o prato pode pesar na balança. Para deixar o churrasco mais light, evite a carne de porco, dê preferência ao frango e aos peixes, e se puder acrescente vegetais. Além disso, cuidado com os molhos, já que eles podem ser mais calóricos do que a própria carne. Evite molhos à base de maionese, dando preferência ao tradicional vinagrete.

Sobremesa? Que tal um abacaxi grelhado? É light, saudável e a fruta ainda ajuda na digestão.

Comida chinesa

Se você ainda não experimentou esta maravilha durante o inverno, não sabe o que está perdendo. Apesar de possuir má fama por ser gordurosa, saiba que existem opções menos calóricas. Portanto, pedir comida chinesa pode ser saudável sim – basta evitar os pratos fritos e abusar dos vegetais e das sopas maravilhosas.

Fondue

Assim como mencionado anteriormente no caso da tábua de queijos, o fondue pode ser extremamente calórico, especialmente porque o queijo precisa ser cremoso. Uma opção mais saudável é fazer pequenas tiras de filé mignon e molhos à base de iogurte com queijo para acompanhar. Clique aqui para ver uma deliciosa sugestão de molho.



Sopas cremosas

Elas são ótimas para aquecer no inverno, não é mesmo? No entanto, cuidado com as calorias, especialmente nas que levam queijo ou creme de leite. Dê preferência as feitas com vegetais e carne. Veja aqui algumas opções saudáveis e deliciosas.

Chocolate quente

Claro que a gente não poderia deixar de mencioná-lo nessa lista, não é mesmo? Afinal, quem resiste à essa bebida durante o inverno? Para deixá-lo menos calórico, utilize leite desnatado e procure usar cacau em pó - ao invés de achocolatado. Aliás, se você gosta de chocolate puro, dê preferência aos tabletes com alto teor de cacau - são mais saudáveis e engordam menos.

Resumindo: com umas pequenas alterações aqui e ali, dá para aproveitar todas as delícias do inverno sem perder no sabor e nem ganhar na balança. Procure ingredientes menos gordurosos, abuse dos temperos, pois geralmente contêm baixas calorias e adicione vegetais e frutas à sua dieta. A palavra-chave é moderação!