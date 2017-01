Mais um golpe atinge usuários do WhatsApp no Brasil; Veja qual

Mais um golpe no WhatsApp vem atingindo usuários no Brasil. Desta vez, o ataque ataca apenas smartphones que possuem sistema operacional Android. De acordo com o Techtudo, com informações da PSafe, as pessoas recebem uma mensagem com uma suposta nova função que permitiria saber quais usuários adicionaram no aplicativo o número da vítima.

Entretanto, antes de “revelar”, a mensagem de ataque pede que o usuário compartilhe a falsa notícia com outras pessoas pelo WhatsApp, exigindo ainda o download de outros aplicativos. A PSafe estima que somente na primeira semana de 2017, mais de 260 mil pessoas tenham caído no golpe.

As vítimas acabavam baixando aplicativos com vírus e os criminosos lucrando com publicidade em cima do golpe.