Macaulay Culkin dá volta por cima, muda visual e volta ao cinema

O ator Macaulay Culkin, que teve uma carreira infantil bombástica no inesquecível “Esqueceram de mim?”, deu a volta por cima e está de volta ao cinema.

Hoje ao 36 anos, depois de uma decadência pessoal e familiar, o americano finalmente mostrou o rosto em público.

E o que se viu foi supreendente.

Depois de meses de reclusão voluntária em Nova York: ele cortou o cabelo, emagreceu e ressurgiu como um novo homem.

Macaulay Culkin está atualmente filmando “Changeland”, filme escrito e dirigido por seu amigo Seth Green.

História

Com apenas 10 anos, Culkin, nascido em 1980, tornou-se o mais famoso milionário de Hollywood graças ao seu papel do filme “Esqueceram de Mim” – título original “Home Alone”- de 1990.

Cena de Esqueceram de Mim Foto: Divulgação

Ele cresceu com uma família desunida, mas tinha um grande amigo chamado Michael Jackson, que o escalou no clipe “Black or White”.

Além disso, Culkin também é o padrinho de Paris, filha de Michael.

Paris e Culkin Foto: Instagram

A partir dos quatorze anos, a carreira de Culkin no cinema entrou em decadência que envolvia problemas com os pais e e uma longa batalha para pegar sua fortuna, estimada na época em cerca de US $ 24 milhões, algo em torno de 80 milhões de reais.

Fora isso, o maior problema era o vício em heroína.

Ele se casou cedo aos 18 anos com Rachel Miner e depois com Mila Kunis com quem foi casado por 9 anos.

A volta por cima

Nos últimos anos MK entrou numa fase de redenção.

Ele ficou longe das drogas pesadas e começou a tocar com a banda que ele formou com Adam Green: o Underground Pizza.

Em 2014 ele também repetiu seu personagem mais famoso, Kevin McCallister, de uma série de paródia no YouTube.

Alguns anos mais tarde, atuou no filme “Por que ele?” com James Franco e Bryan Cranston.

Agora a grande expectativa é para atuação dele em “Changeland”.

Com informações da Vogue Itália