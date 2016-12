José de Abreu ameaça processar a Record após notícia sobre separação

José de Abreu ficou indignado com a repercussão da separação dele e de Priscila Petit. Os dois, que estavam juntos desde o início de 2015, confirmaram a informação na semana passada. O problema é que Zé não gostou nada das especulações em torno do assunto e deu o maior piti no Twitter ao saber de uma nota divulgada por Fabíola Reipert.

A jornalista do “Balanço Geral” de São Paulo, exibido pela Record, publicou em seu blog que os dois terminaram por causa de uma suposta quantia recebida em sigilo pela cineasta (aproximadamente R$ 600 mil), fruto de um acordo com o ex-marido. Segundo uma fonte próxima ao casal, Zé teria ficado irritado porque achava que o dinheiro poderia ajudá-lo a devolver os R$ 300 mil que captou pela Lei Rouanet.

“Ainda de acordo com a fonte próxima a cineasta, ela iria contar para o marido sobre o dinheiro, mas queria fazer uma surpresa. Só que não deu tempo. Ele ficou sabendo antes e fez barraco”, escreveu Reipert na nota.

No Twitter, o global ameaçou a Record de se aproveitar da imagem dele. “É a única madeira de me terem na emissora dos exploradores do povo brasileiro. […] Aviso à Record: se falar merda vai ser processada. Assim como está sendo a [revista] Veja e os coxinhas com dinheiro que fazem da mentira sua lei”, vociferou.

O ator, que mora em Paris, também rebateu as informações e também esclareceu que não está proibido de vir ao Brasil. “A idiota da Reipert diz que não posso ir para o Brasil? Estive aí para gravar com Mel Maia o programa do Adnet em fins de outubro! Canalha!”, disparou na rede social.