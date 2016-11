Jornalista Maurício Kubrusly, da Globo, sofre infarto

O jornalista Maurício Kubrusly, 71 anos, sofreu um infarto e foi submetido a uma cirurgia para a colocação de dois stents no coração, no último sábado. Conhecido pelas reportagens em que participa, se misturando aos entrevistados, no dominical Fantástico, Kubrusly se recupera bem e, de acordo com a assessoria da Globo, “deve voltar em breve ao trabalho”.

Maurício Araújo Kubrusly nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1945, e iniciou carreira como jornalista nos anos 1960, quase por acaso. Foi visitar a Rádio Jornal do Brasil com uma amiga e, durante a visita, descolou o primeiro trabalho na área, um estágio na redação do jornal impresso, que ficava no mesmo prédio. Não parou mais. Anos depois, assumiria o cargo de diretor da sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo, onde passou a escrever também para o Jornal da Tarde, onde assinava textos sobre artes e espetáculos e crítica musical, sua grande paixão. Escreveu também para a revista Senhor e o jornal Folha de S. Paulo.

Sua estreia na Globo se daria no final dos anos 1970, a convite da então editora do Jornal Hoje em São Paulo, Vera Íris Paternostro. De acordo com o site Memória Globo, mantido pela emissora, Kubrulsy assumiu o posto de crítico de música do telejornal, função que já exercia no programa Panorama, exibido pela TV Cultura. A maneira irreverente de se comunicar logo chamou a atenção de Raul Bastos, então diretor da Globo em São Paulo, que o convidou a trabalhar como repórter. Desde então, passou a fazer matérias para quase todos os programas jornalísticos da emissora com enfoque em assuntos de artes e espetáculos.