Irmã de Heath Ledger diz que papel de Coringa em Batman não influenciou morte do ator

Heath Ledger no papel de Coringa em Batman Divulgação

A irmã do ator Heath Ledger resolveu se manifestar e dar um fim às especulações de que o ator teria morrido por overdose acidental em 2008 pela influência do papel de Coringa no filme Batman - O Cavaleiro das Trevas.

Em entrevista durante o festival de Tribeca, no último fim de semana, Kate comentou que as matérias que confirmam o envolvimento do ator com drogas não têm fundamento.

"Tudo que foi dito sobre o Coringa nos deixou muito confusos, muito do que foi dito não era verdade. Honestamente, foi o absoluto oposto. Ele tinha muito senso de humor e só a família e os amigos conheciam isso de verdade, mas ele estava se divertindo. Ele não estava deprimido por causa do Coringa", contou.

Kate estava no festival para divulgar I am Heath Ledger, documentário sobre a vida do ator norte-americano. o longa será lançado em 3 de maio em cinemas selecionados Dos EUA e posteriormente exibido na TV. Não há previsão de estreia no Brasil.