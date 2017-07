Internautas descobrem mensagens de amor de Dudu Camargo para ex que o acusou de agressão

Reprodução/YouTube

As polêmicas envolvendo o nome do apresentador do SBT Dudu Camargo não param de vir à tona.



Após a confusão feita com a atriz Maísa no palco do 'Programa Silvio Santos' e de seu ex-namorado acusá-lo de agressão e abuso sexual, os internautas decidiram vasculhar o passado de Dudu, mais precisamente seus tweets antigos de quando o jovem ainda não era famoso.



O que encontraram? Várias declarações de amor de Dudu para o ex-namorado Robert Oliveira, o mesmo que declarou que o apresentador o teria agredido e abusado.

Mesmo com um vídeo que mostrava um beijo entre os dois ter circulado na web, Dudu afirmava ser hetero, e já havia declarado que iria processar o ex após seu desabafo em uma rede social.



Entre esses tweets antigos, estão inúmeras declarações de amor entre os dois, como a decisão de qual lado da cama cada um dormiria, ou como beijar faz bem a saúde. Há ainda uma postagem em que Dudu o chama de amor e diz que está feliz por estar ao lado do namorado, desejando que os dois possam dividir vários momentos juntos. Tudo claro, complementado por emojis apaixonados.



Após essa descoberta, Dudu Camargo foi radical e decidiu deletar sua conta no Twitter.



(Com informações de TV Foco)