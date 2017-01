Humorista da Globo revela câncer e explica porque deixou o 'Zorra'

Conhecido pela esquete em que apresenta o personagem Joseph Cliber, o humorista Welder Rodrigues revelou uma luta contra o câncer, durante entrevista ao 'Notícias da TV'. Segundo Welder, ele poderia ter tido uma perna amputada após um tumor no fêmur, cujo tratamento o deixou um ano em cadeira de rodas.

“Tive um tumor no fêmur direito. Eu sinto dor o tempo todo, mas o fato de eu andar já é um bônus, porque na verdade a primeira opinião médica era para amputar minha perna. Mas eu operei, fui cadeirante durante um ano, fiquei fora de tudo nesse período. Andar, mesmo mancando, já está 100%", relatou. O humorista também explicou porque abandonou o programa 'Zorra Total', ao qual dedicou-se de 2003 a 2009. "Fazer aquele trabalho corporal era muito cansativo, eu estava esgotado”, afirmou.

Um dos profissionais mais aplaudidos da atualidade, Welder Rodrigues é apenas um dos nomes por trás da proposta arriscada de sofisticar os humorísticos da maior emissora brasileira, que há poucos anos abandonou a comédia pastelão de programas como como o 'Zorra Total'. Integrante do elenco do 'Ta no Ar', Welder protagoniza uma sátira dos programas policialescos, o 'Jardim Urgente', que é sucesso garantido às terças-feiras, quando a atração é exibida na Globo.

Welder rodrigues no 'Jardim Urgente', quadro do 'Tá no Ar' (Reprodução/Gshow) Welder rodrigues no 'Jardim Urgente', quadro do 'Tá no Ar' (Reprodução/Gshow)

Na entrevista, Welder explicou como surgiu a ideia do 'Jardim Urgente' e falou da experiência no 'Tá no Ar'. “Viajo pelo país inteiro e assisto aos jornais locais. Eles são loucos, são muito mais frutíferos do que os nacionais. O Datena e o Marcelo Rezende são pessoas comportadíssimas em comparação. Aquele cara que falou os maconheiros vão morrer no Natal, ele existe em todas as capitais. Esse tipo de apresentador tem situações incríveis nas TVs locais, eu tento juntar tudo. Gravo vídeos pelo celular quando vejo coisas esdrúxulas pelo país e mando para a redação porque sempre dá algum caldo”, concluiu.